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Китайский экспорт в Россию резко сократился

Reuters: экспорт КНР в Россию упал впервые за четыре месяца сразу на 10%

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В ноябре экспорт из Китая в Россию снизился в юанях на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что стало первым падением за четыре месяца. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни, в октябре экспорт, напротив, вырос на 24%, и такое резкое падение оказалось неожиданным.

Импорт из России в Китай также показал ухудшение, сократившись на 7,4% по сравнению с 4,3% в октябре. При этом китайская таможня не публикует данные о поставках в обе стороны. Объем взаимной торговли между Россией и Китаем составил 145,9 миллиарда юаней (приблизительно 20,14 миллиарда долларов), что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце.

Во вторник сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно января—ноября 2023 года на 2,1%, до $222,77 млрд. Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%). В основном Россия продавала Китаю нефть, природный газ и уголь. Также Москва поставляла Пекину в этот период металлы, древесину, морепродукты. Китай же ввозил в Россию машины, тракторы, компьютеры, телефоны, игрушки, обувь.

Ранее Владимир Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и КНР.

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