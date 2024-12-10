Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году

В китайской таможне сообщили о росте товарооборота с Россией в 2024 году

close
Thomas Peter/Reuters

Товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно января—ноября 2023 года на 2,1%, до $222,77 млрд, приводит агентство ТАСС данные Главного таможенного управления КНР.

Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

В основном Россия продавала Китаю нефть, природный газ и уголь. Также Москва поставляла Пекину в этот период металлы, древесину, морепродукты. Китай же ввозил в Россию машины, тракторы, компьютеры, телефоны, игрушки, обувь.

Во вторник кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец сообщила, что в России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов из-за плохого урожая в Турции и наводнения в Испании.

По словам экономиста, Китай является одной из стран-лидеров по производству мандаринов в мире, и есть возможность перенаправить импортные потоки в Россию.

Ранее россиянам назвали главные минусы китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами