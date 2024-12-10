Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году

Товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно января—ноября 2023 года на 2,1%, до $222,77 млрд, приводит агентство ТАСС данные Главного таможенного управления КНР.

Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

В основном Россия продавала Китаю нефть, природный газ и уголь. Также Москва поставляла Пекину в этот период металлы, древесину, морепродукты. Китай же ввозил в Россию машины, тракторы, компьютеры, телефоны, игрушки, обувь.

Во вторник кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец сообщила, что в России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов из-за плохого урожая в Турции и наводнения в Испании.

По словам экономиста, Китай является одной из стран-лидеров по производству мандаринов в мире, и есть возможность перенаправить импортные потоки в Россию.

Ранее россиянам назвали главные минусы китайских автомобилей.