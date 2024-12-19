Путин заявил, что реальные доходы россиян подросли

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что реальные доходы россиян подросли.

Он отметил, что ситуация «стабильная и надежная».

«Зарплаты в России выросли на 9% в реальном выражении», — сказал Путин.

По словам главы государства, ситуация с экономикой в России является устойчивой, страна продолжает развиваться.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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