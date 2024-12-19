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Путин оценил состояние экономики России

Путин: ситуация с экономикой в России устойчивая

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Александр Казаков/РИА Новости

Ситуация с экономикой в России является устойчивой, страна продолжает развиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

«Ситуация в российской экономике стабильна, в этом году рост приблизился к 4%», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что экономика РФ продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы, за два года рост экономики страны составил порядка 8%. Тем не менее, указал президент, «это не тот показатель, на котором необходимо остановиться», экономика продолжит расти. Путин подчеркнул, что Россия должна сохранить заданный темп и качество экономики.

Также президент отметил, что в прошлом году рост экономики в РФ был 3,6%, в этом году прогнозируется на уровне 3,9% или 4%.

Среди прочего, глава государства обратил внимание на то, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место по росту экономики среди всех стран Европы. Путин отметил, что по росту экономических показателей РФ обогнала Германию и Японию.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров высказал мнение, что маловероятно, что ЦБ повысит ключевую ставку до 25% на первом заседании в 2025 году.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли отмены санкций в 2025 году.

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Прямая линия Путина — 2024
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