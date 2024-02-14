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Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками

Путин пошутил, что русский человек может пить с дрожащими руками

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего пошутил, что русский человек может пить с дрожащими руками.

«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может», — сказал Путин с улыбкой.

Путин напомнил, что подобную сцену «очень хорошо показал» в Ленинградском большом драматическом театре народный артист Евгений Лебедев.

«Он так, это самое, через полотенце подтягивал второй рукой», — вспомнил миниатюру Лебедева про похмелье Путин.

14 февраля президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего также заявил, что система здравоохранения России должна претерпеть серьезные изменения, человек и его здоровье должны оказаться в центре внимания. Глава государства также указал, что нужно серьезно модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным, в том числе реанимационным, оборудованием. До этого Путин предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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