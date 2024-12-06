В Минфине ответили о возможности второго раунда замещения еврооблигаций

Министерство финансов России сейчас не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается», — сказано в ответе ведомства на соответствующий вопрос.

Ранее Минфин РФ объявил о завершении операций по замене суверенных еврооблигаций. Было замещено 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации на $11,6 млрд продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций.

В августе президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет заменять суверенные еврооблигации РФ государственными облигациями с аналогичными основными характеристиками.

Ранее в Минфине назвали условие исполнения бюджета РФ.