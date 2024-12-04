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В Минфине назвали условие исполнения бюджета РФ

Силуанов: бюджет РФ будет исполнен при любом курсе рубля

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля. Об этом сообщает ТАСС.

«Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля. У нас резервы есть», — подчеркнул министр.

Силуанов добавил, что Минфин РФ готов к любым изменениям ситуации с курсом рубля.

На прошлой неделе на валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей. Аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский считает, что курс американской валюты в первом полугодии 2025 года может приблизиться к отметке 108-110 рублей, а во втором — выше 120 рублей. По его прогнозу, рубль будет слабеть, если экономика не адаптируется к высоким ставкам и сохранятся текущие показатели инфляции.

1 декабря президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Ожидается, что доходы бюджета на будущий год составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей, а дефицит — 1,17 трлн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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