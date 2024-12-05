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Россияне ответили, где они хранят свои сбережения

«КП»: 55% россиян хранят свои сбережения в банке

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Shutterstock

Более половины (55%) россиян хранят свои сбережения в банке, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 10,1 тыс. человек.

Они считают, что это позволит им защититься от мошенников, а также приумножить накопления за счет процентной ставки по вкладам.

«Конечно, в банке, а почему нет? Если деньги получены честным путем, почему бы их не положить под процент?», — сказал участник опроса.

Еще 5% опрошенных хранят средства в укромных местах, например, за городом или в тайниках. Они признались, что не доверяют банкам и всей банковской системе.

«Мой жизненный опыт подсказывает мне, что деньги надо хранить в валюте в разных доступных для себя местах. А вот банкам я не доверяю», — поделился респондент.

При этом 39% россиян заявили, что у них нет сбережений. Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Некоторые из них инвестируют сбережения в бизнес или недвижимость, покупают акции, облигации или драгметаллы.

Накануне в ВТБ сообщили, что доля наличных у россиян «под подушкой» сократилась до минимума за шесть лет. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, сегодня составляет порядка 15%, или 15,9 трлн рублей.

Ранее стало известно, почему россияне желают исчезновения наличных денег.

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