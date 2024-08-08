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Путин подписал указ о вводе дополнительных еврооблигаций

Путин ввел дополнительные меры по замещению суверенных евробондов

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет заменять суверенные еврооблигации РФ государственными облигациями с аналогичными основными характеристиками. Этот документ был опубликован на официальном правовом портале.

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс, предоставляют правительству РФ право заменять действующие государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (еврооблигации), на новые выпуски с сопоставимыми условиями при согласии их владельцев. Номинальная стоимость, срок погашения и условия выплаты дохода новых облигаций должны соответствовать аналогичным параметрам заменяемых еврооблигаций.

Также предусмотрена возможность замещения еврооблигаций РФ с передачей всех прав, если перевод прав на новые госбумаги невозможен из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств или международных финансовых организаций.

Путин подписал закон, легализующий добычу криптовалют в России.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.

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