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В ЦБ допустили превышение инфляцией октябрьского прогноза

Советник главы ЦБ допустил, что инфляция в России в 2024 году превысит 9%

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Anton Belitsky/Global Look Press

В этом году инфляция может быть выше, чем в прогнозах Банка России. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds, его цитирует РБК.

ЦБ в октябре существенно повысил прогноз инфляции на конец года — до 8–8,5%.

«Мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году, то есть в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части отклонение от прогноза совершенно очевидно», — сказал он.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%, говорилось в прогнозе регулятора.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. По мнению Путина, главным ответом на инфляционный вызов является рост предложения товаров и услуг.

Ранее Путин рассказал, на кого ложится основная нагрузка из-за инфляции.

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