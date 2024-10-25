ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Чем это грозит? Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5–7% до 8–8,5%

ЦБ 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку третий раз подряд за год — с 19% до рекордного 21%. Это максимум за 22 года, в 2002 году тогда еще ставка рефинансирования Банка России была 21%. Решение ЦБ стало неожиданно жестким, большинство участников финансового рынка ожидали повышения ставки до 20%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили дальнейший рост ставок по вкладам и кредитам. По их оценке, ставки по депозитам могут достигнуть 23–24% уже к концу 2024 года. Ставки по потребкредитам составят 21–33%, по ипотеке — 22–29%. Подробнее — в нашем материале.

Банк России пояснил в пресс-релизе по итогам заседания, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза ЦБ, а ожидания населения и бизнеса по поводу роста цен достигли максимума с начала года.

«Продолжают расти инфляционные ожидания. <...> Необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям и снизить инфляционные ожидания. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — отметил регулятор.

В сентябре рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% год к году после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу ЦБ, повышение ставок приведет в итоге к тому, что годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет стабилизирована на целевом уровне в дальнейшем.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Данный инструмент — основной в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ключевая ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ее, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к повышению на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд. В 2024 году — дважды, 26 июля и 13 сентября, до 19%.



Следующее заседание по ставке состоится 20 декабря, ЦБ объявит свое решение в 13:30 мск.

По итогам заседания 25 октября ЦБ обновил среднесрочный прогноз. Регулятор повысил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы. Для возвращения инфляции к целевому уровню и ее стабилизации на уровне 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле, уточнил ЦБ. По оценке ЦБ, средняя ключевая ставка с 28 октября по конец 2024 года составит 21–21,3%.

«ЦБ принял более жесткое решение, чем ожидали аналитики. Такое решение связано с дефицитом рабочей силы, повышенным спросом и волатильностью рубля. Инфляционные ожидания растут, а темпы снижения уровня цен остаются недостаточными, что побудило ЦБ к жестким мерам.

Однако высокая ставка оказывает давление на финансы предприятий, что может привести к прекращению повышения стоимости фондирования. Риторика ЦБ направлена на сдерживание кредитной активности, но регулятор может изменить курс ближе к концу второго квартала 2025 года», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, если инфляция к 20 декабря (следующее заседание ЦБ) составит 8,5% и выше, ключевая ставка может быть поднята до 23%. Базовый сценарий предполагает, что пик ставки на уровне 22% будет достигнут в декабре 2024 года, после чего регулятор начнет снижать ставку в 2025 году, предсказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет со вкладами

Повышение ключевой ставки приводит к увеличению ставок по вкладам на сопоставимую величину. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сказал «Газете.Ru», что ставки по вкладам уже выросли за последнюю неделю.

«В ближайшие пару недель после заседания мы можем увидеть рост повышения ставок по депозитам (банки будут стремиться привлечь клиентов с учетом изменения ключевой ставки). Вероятно, депозитные ставки продолжат повышаться до конца 2024 года.

Максимальные ставки по вкладам могут достигнуть 21–24% годовых в 2024-м и первом квартале 2025 года»,

— спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам Васильева, дальнейшее увеличение ставки на заседании в декабре продолжит этот тренд. В 2024–2025 годы максимальная доходность по вкладам может находиться в пределах 28–30%, если инфляция и ситуация на денежном рынке будут развиваться по текущему сценарию, уверен кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики ИМЭС Сергей Суетин.

«Долговременность высоких ставок по вкладам зависит от реализуемой денежно-кредитной политики. Поскольку принятые решения по ключевой ставке окажут свое активное влияние через два-три квартала, с высокой долей вероятности можно утверждать, что как минимум до лета 2025 года мы будем наблюдать высокие ставки по депозитам», — уверен кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Что будет с кредитами

Повышение ключевой ставки также приводит к удорожанию кредитов на сопоставимую величину. По оценке Щербаченко, ставки по потребительским кредитам и ипотеке также могут вырасти в ближайшие недели. Банки, как правило, реагируют на изменения ключевой ставки с некоторым запаздыванием. Вероятно, что кредитные ставки будут повышаться до конца 2024 года. Ставки по потребкредитам будут находиться в диапазоне 21–33%, а по ипотеке — 22–29%, уверен Щербаченко.

«Очевидно, что кредитные ставки также начнут расти, так как повышение ключевой ставки увеличивает стоимость заимствований для банков. Если в октябре ставки при разных условиях по потребкредитованию находились в диапазоне 17–41%, по ипотеке 23–29%, то в ближайшие недели они вырастут на 2-3 процентных пункта (то есть до 19–44% и до 25–32%. — прим. «Газеты.Ru»). В дальнейшем, до конца 2024 года, банки, скорее всего, будут продолжать повышать кредитные ставки, если инфляционные ожидания и стоимость фондирования останутся высокими. На 2025 год ожидается плавное снижение ставок по мере стабилизации инфляции и, соответственно, умеренного смягчения денежно-кредитной политики к середине года», — отметил Гордиенко.

По словам Суетина, высокие кредитные ставки станут новой реальностью — как минимум до конца 2024 года, а максимальные уровни в 2024–2025 годы по ипотеке и потребкредитам останутся в пределах 30–40%.

Васильев рекомендовал заемщикам рассматривать возможность оформления кредитов до конца года, прежде чем условия ухудшатся.

Что будет с рублем

Повышение ключевой ставки оказывает поддержу рублю на среднесрочном горизонте.

«Жесткая денежно-кредитная политика поддерживает рубль, снижая спрос на иностранную валюту и повышая привлекательность рублевых активов. Однако рубль сейчас остается на минимальных уровнях с конца октября 2023 года из-за ослабления нормативов по репатриации выручки экспортеров и нестабильных цен на сырье», — пояснил Зельцер.

Он ожидает коррекцию курсов иностранных валют: «Юань, доллар и евро технически перекуплены, и к концу года их курсы могут снизиться на 1%, а в некоторых случаях и на 3%». По его прогнозам, доллар может временно опуститься ниже 95 рублей, евро — ниже 103, а юань — к 13 рублям.

Повышение ключевой ставки не оказало значимого влияния на рубль в моменте. Однако в среднесрочной перспективе регуляторные меры могут поддержать курс, снижая спрос на иностранную валюту, уверен Васильев.

Он прогнозирует, что рубль останется стабильным в ближайшие недели: юань будет стоить 13,3–13,8 рубля, доллар — 95–99 рублей, евро — 103–107 рублей.