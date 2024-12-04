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Путин призвал сдерживать инфляцию в России

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России

Президент России Владимир Путин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» о необходимости сдерживать инфляцию в стране.

Глава государства также заявил о необходимости рационально применять все доступные средства для борьбы с инфляцией, избегая крайностей. По мнению Путина, главным ответом на инфляционный вызов является рост предложения товаров и услуг.

Незадолго до этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о невозможности ожидать, что инфляция «рассосется сама собой» — по ее словам, в запасе российских властей нет времени.

В среду глава ЦБ РФ спрогнозировала срок снижения инфляции. По ее словам, «тормозной путь» ее возвращения к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит некоторую часть 2026 года. Кроме того, Набиуллина заявила о вере Центробанка в рост потенциала национальной экономики в 2025 году. Она отметила, что потенциал экономики растет за счет масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию национальной экономики.

Ранее Путин прокомментировал данные Центробанка по инфляции.

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