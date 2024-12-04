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Набиуллина заявила, что инфляция «не рассосется»

Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России не рассосется сама собой

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой», в запасе российских властей нет времени, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — сказала глава регулятора.

В среду Набиуллина заявила, что высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым. Она также сравнила высокий показатель инфляции с высоким пульсом у человека во время бега на длинную дистанцию.

В тот же день председатель Центробанка спрогнозировала срок снижения инфляции. По ее словам, «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит некоторую часть 2026 года.

Также она заявила о вере Центробанка в рост потенциала национальной экономики в 2025 году. Набиуллина отметила, что потенциал экономики растет за счет масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию национальной экономики.

Ранее в ЦБ раскрыли, какую инфляцию ожидают по итогам года.

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