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Путин рассказал, на кого ложится основная нагрузка из-за инфляции

Путин: основная нагрузка из-за инфляции ложится на наименее обеспеченных россиян

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Основная нагрузка из-за инфляции ложится на граждан РФ с наименьшими доходами, тех, кто не получает средства от депозитов, заявил в ходе выступления на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

«На наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но, не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких [граждан], наверное, все-таки много, если не большинство», — сказал российский лидер.

Путин выразил надежду, что со временем России удастся достигнуть целевого показателя инфляции в 4%.

4 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» выступила также глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая заявила, что высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым. По словам председателя ЦБ, регулятор вместе с правительством работают над повышением устойчивости роста экономики.

Ранее Набиуллина спрогнозировала срок снижения инфляции.

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