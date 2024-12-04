Путин заявил о росте инвестиций в Россию из дружественных стран

В настоящее время фиксируется значительный рост инвестиций дружественных стран в Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», передает сайт Кремля.

«Сейчас не буду называть цифры, но они (инвестиции — «Газета.Ru») значительно выросли. Перекрыть эти каналы невозможно, потому что это связано с экономическим интересом. Это делается не по политическим соображениям», — сказал глава государства.

В рамках форума Путин также заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Помимо этого, президент России сообщил, что Агентство стратегических инициатив провело оценку бизнес-климата в стране и сопоставило результаты с показателями других стран. В соответствии с проведенным исследованием, РФ занимает лидирующие позиции по качеству нормативно-правовой базы и оказанию государственных услуг, отметил глава государства.

Ранее Путин назвал число россиян, интересующихся покупкой ценных бумаг.