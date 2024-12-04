Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал число россиян, интересующихся покупкой ценных бумаг

Путин: более 32 млн россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Приобретением ценных бумаг интересуются более 32 млн россиян, привел данные экспертов президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По данным президента России, общий объем активов тех, кто проявляет интерес к покупке таких активов, превышает 9 трлн руб.

В ходе этого же форума Путин сообщил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост соответствующих инвестиций составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Также Путин заявил, что рост корпоративного кредитования и сокращение потребительского кредитования происходит в интересах российских властей.

Кроме того, Путин похвалил работу правительства и Центрального банка за сбалансированную политику в отношении государственных расходов. Как обратил внимание российский лидер, профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов составил около 2,5 трлн руб., а на расходы пришлось менее 35% ВВП.

Ранее Путин назвал долю безналичных расчетов в РФ за товары и услуги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами