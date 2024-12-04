Путин назвал число россиян, интересующихся покупкой ценных бумаг

Приобретением ценных бумаг интересуются более 32 млн россиян, привел данные экспертов президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По данным президента России, общий объем активов тех, кто проявляет интерес к покупке таких активов, превышает 9 трлн руб.

В ходе этого же форума Путин сообщил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост соответствующих инвестиций составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Также Путин заявил, что рост корпоративного кредитования и сокращение потребительского кредитования происходит в интересах российских властей.

Кроме того, Путин похвалил работу правительства и Центрального банка за сбалансированную политику в отношении государственных расходов. Как обратил внимание российский лидер, профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов составил около 2,5 трлн руб., а на расходы пришлось менее 35% ВВП.

Ранее Путин назвал долю безналичных расчетов в РФ за товары и услуги.