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Путин рассказал об инвестклимате в России

Путин: РФ входит в число лидеров по рейтингу состояния инвестклимата

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело оценку бизнес-климата в России и сопоставило результаты с показателями других стран. В соответствии с проведенным исследованием, Россия занимает лидирующие позиции по качеству нормативно-правовой базы и оказанию государственных услуг, сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», его слова приводит ТАСС.

«Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг, Россия, безусловно, опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий и управление недвижимостью уверенно занимает второе место», – отметил Путин.

Он добавил, что после ухода Всемирного банка из России оценка отечественной деловой среды больше не может основываться на мнении этой организации. АСИ использовало аналогичный подход, как и Всемирный банк, в своём исследовании, основываясь на более чем 800 критериях — от процесса открытия компаний до решения вопросов неплатёжеспособности.

Путин подчеркнул, что некоторые направления в России требуют дополнительных усилий со стороны правительства, регионов и бизнес-сообщества, с которым власти постоянно взаимодействуют. Это касается, в частности, улучшения трудовых отношений, упрощения международной торговли и подключения к инженерной инфраструктуре. Многое в этой области уже сделано, однако остаются вопросы, требующие особого внимания.

До этого Путин заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики.

Ранее в ЦБ РФ рассказали, как инвесторы из дружественных стран покупают российские активы.

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