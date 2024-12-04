Путин заявил, что в России не хватает рабочих рук

В России работают все производства, однако не хватает рабочих рук, заявил президент страны Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию вела пресс-служба Кремля. Ролик опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«У нас безработица 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает», — сказал он.

Также, по его словам, нужно обеспечить в стране инвестиционный процесс, и в целом это удалось.

По словам главы государства, внутренний валовой продукт (ВВП) России за январь — октябрь текущего года увеличился на 4,1%. Он отметил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, Путин отметил, что главным результатом экономики России за последние два-три года стало ее структурное изменение.

В среду, 4 декабря, Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.