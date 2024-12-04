Путин сравнил рост экономик России и Евросоюза

Президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет больше, чем экономика стран Еврозоны. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а Еврозоны — только на 1%», — сказал Путин.

По его словам, внутренний валовой продукт (ВВП) России за январь — октябрь текущего года увеличился на 4,1%. Он отметил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Также он отметил, что главным результатом экономики России за последние два-три года стало ее структурное изменение.

В среду, 4 декабря, Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.