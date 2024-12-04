Путин назвал главный результат экономики России за последние годы

Главным результатом экономики России за последние два-три года стало ее структурное изменение. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в период с января по октябрь текущего года ВВП России вырос на 4,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, наибольший рост показателей был зафиксирован в обрабатывающих отраслях и в секторах с высокой добавленной стоимостью.

4 декабря Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.