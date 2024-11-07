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Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной

Путин: политика в сфере мировой экономики остается неоколониальной

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Алексей Даничев/РИА Новости

Политика в области мировой экономики и безопасности продолжает носить неоколониальный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

«Мы же видим, там [на Западе] проявляют интерес к каким-то самобытным культурам самых разных народов. Внешне все красиво: и музыка, и фольклор как бы приподнимаются. Но по сути политика в сфере экономики и безопасности, она остается прежней — неоколониальной», — сказал Путин.

Он добавил, что Запад действует исключительно в своих интересах, стремясь восстановить и постоянно воспроизводить те же подходы, которые существовали десятилетиями, с целью удерживать других под контролем.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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