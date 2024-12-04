Путин рассказал о целях программы долгосрочных сбережений

В программу долгосрочных сбережений привлечено 145 млрд рублей от 2,1 млн вкладчиков, однако присутствует цель более амбициозная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», говорится на сайте Кремля.

«Напомню, что здесь поставлена более амбициозная цель: в 2026 году сумма привлеченных средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП, то есть составить не менее 2,3 трлн рублей», — заявил он.

По словам президента, в последующем сумма привлеченных средств должна «неуклонно расти».

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ценные бумаги и банковские депозиты являются лучшими инструментами для инвестиций. В то же время министр рекомендовал молодым людям не забывать инвестировать в образование.

Программа долгосрочных сбережений быстро набирает популярность в России. Она стартовала только в начале этого года, а в ней уже принимает участие больше 1,3 млн человек, вложивших около 80 млрд рублей. Людей привлекают доступность программы и ее преимущества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям РФ сообщили, как долго продлится период высоких ставок по вкладам.