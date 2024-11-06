В Минфине РФ перечислили лучшие инструменты для инвестиций

Ценные бумаги и банковские депозиты являются лучшими инструментами для инвестиций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщила «Российская газета».

В среду, 6 ноября, глава профильного ведомства принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». На мероприятии он призвал граждан не рассматривать криптовалюты как источник дополнительного дохода. По словам специалиста, криптовалюты обладают очень большой волатильностью.

«Если надолго, то лучше вложиться в государственные бумаги. Депозит — хороший инструмент, сейчас такие ставки, не каждый бизнес может обеспечить такую доходность», — добавил Силуанов.

В то же время министр рекомендовал молодым людям не забывать инвестировать в образование. Кроме того, он выразил уверенность, что гражданам стоит пробовать свои силы на фондовом рынке и не забывать про программы долгосрочных сбережений.

6 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, стоит ли россиянам закрывать старый вклад для перевода средств на новый вклад с более высоким процентом. Эксперт отметил, что гражданам выгоднее оставить деньги на уже открытом вкладе, если его срок близится к завершению.

Ранее жителям РФ сообщили, как долго продлится период высоких ставок по вкладам.