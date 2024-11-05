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Россиянам рассказали, как долго продлится период высоких ставок по вкладам

Экономист Колганов: высокие ставки по вкладам будут сохраняться еще около года

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Мария Девахина/РИА Новости

Период высоких ставок по банковским вкладам в России продлится еще около года. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов.

Он отметил, что в стране пока не наблюдаются предпосылки для значительного снижения инфляции, что будет поддерживать ставки по депозитам. По его словам, на инфляцию в основном влияют внешние факторы, в том числе изменения торговых условий.

«Это и переориентация импортных потоков с Европы и США на другие страны, и развитие серого импорта, и разрастание цепочек всевозможных посредников. Все это ведет к подорожанию импортных изделий, комплектующих и материалов. Конечно, цены растут и на продукцию, которую мы производим с их помощью. На эти процессы ставка Центробанка никак не влияет, поэтому ожидать снижения инфляции пока не приходится», — заключил Колганов.

Газета «Коммерсантъ» («Ъ») до этого писала, что средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду. В конце октября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ достигла 20,17% годовых. Лишь в начале марта 2022 года ставка была выше — 20,51% годовых. Изменение ставок связано с последним увеличением Центральным банком России ключевой ставки.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки в России в 2025 году.

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