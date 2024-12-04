Путин похвалил ЦБ

Президент Владимир Путин похвалил работу правительства и Центрального банка за сбалансированную политику в отношении государственных расходов.

Как обратил внимание российский лидер на форуме ВТБ «Россия зовет!», в первые 10 месяцев 2024 года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов составил около 2,5 трлн руб., а на расходы пришлось менее 35% ВВП.

По его словам, эти данные соответствует показателю 2021 года. «Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику», — указал глава государства.

Ранее в среду Путин сообщил, что Агентство стратегических инициатив провело оценку бизнес-климата в России и сопоставило результаты с показателями других стран. В соответствии с проведенным исследованием, Россия занимает лидирующие позиции по качеству нормативно-правовой базы и оказанию государственных услуг.

В тот же день глава государства привел данные, согласно которым приобретением ценных бумаг интересуются более 32 млн россиян.

Ранее Путин назвал новое условие для получения госсубсидий.