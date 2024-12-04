Путин назвал новое условие для получения госсубсидий

Необходимо связать процесс получения бизнесом госсубсидий и льготных кредитов с выходом на биржу, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам президента, на сегодняшний день на рынок акций выходят преимущественно мелкие компании в то время, как крупные игроки на рынке не представлены на фондовом рынке.

«Это значит, [что] меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций», — сказал он.

На этом же форуме Путин сообщил, что экономика Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет больше, чем экономика стран Еврозоны. По его словам, внутренний валовой продукт России за январь — октябрь текущего года увеличился на 4,1%.

Ранее глава РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Александр Шохин заявил, что представители российского крупного бизнеса ожидают от президента Путина назначения встречи до наступления 2025 года.

Ранее Путин пожурил немецкого бизнесмена за вопрос на английском языке.