Решетников назвал факторы, влияющие на ослабление курса рубля

Ослабление курса рубля связано с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности на фоне ужесточения санкций. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.

До этого он подчеркнул, что сейчас на валютном рынке наблюдается «избыточная эмоциональная составляющая». По словам министра, после периода повышенной волатильности курс «всегда стабилизируется».

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 114 рублей, евро — 120 рублей. С чем связан взлет американской валюты и какие новые максимумы могут быть в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Вечером в среду по данным торгов Московской биржи, курс рубля начал стремительно укрепляться после появления новостей о решении Центрального банка (ЦБ) России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Ранее россиян призвали не обращать внимания на курс доллара.