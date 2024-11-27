Рубль начал укрепляться на фоне решения ЦБ о прекращении покупки валюты

Курс рубля начал стремительно укрепляться после появления новостей о решении Центрального банка (ЦБ) России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 18:00 мск, курс юаня начал снижаться на 1,3% после роста днем и составил 14,48 рубля. К 18:25 мск цена китайской национальной валюты ускорила снижение, достигнув отметки в 14,407 рубля (-1,8%).

Примерно в это же время ЦБ объявил, что не будет осуществлять покупку валюты на внутреннем валютном рынке с 28 ноября до конца 2024 года. Решение было принято в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов России, связанных с реализацией бюджетного правила, а также для снижения волатильности финансовых рынков.

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 114 рублей, затем пошел вниз. С чем связан взлет американской валюты и какие новые максимумы могут быть в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян призвали не обращать внимания на курс доллара.