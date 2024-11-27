Минэк увидел избыточные эмоции на валютном рынке

Сейчас на российском валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Практика показывает, что после периода повышенных колебаний курс рубля всегда стабилизируется, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях российского-казахстанского саммита.

«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», — сказал Решетников.

Основными причинами ослабления курса рубля министр назвал укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности по поводу дальнейшего взаимодействия с контрагентами из-за новых санкций США против российских банков.

Решетников отметил, что отечественная экономика в настоящее время заметно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран. Доля российского рубля и валют дружественных стран июле – ноябре 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. Соответственно, влияние динамики курса рубля на инфляцию значительно ниже, чем это было раньше, подытожил министр.

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 114 рублей, евро — 120 рублей.

Ранее россиян призвали не обращать внимания на курс доллара.