Крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сообщила о прекращении обработки платежей из РФ и Белоруссии и в эти страны, передает Reuters.

В группе уточнили, что из-за новых мер платежи из указанных стран могут отклонить, а средства вернуть.

«Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры», — говорится в заявлении HSBC.

В банке не уточнили, с чем связано это решение, и извинились за доставленные клиентам неудобства.

HSBC — это крупнейший британский банк по размеру активов и рыночной капитализации. В июле 2022 года он подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ Экспобанку. После этого банковская группа собиралась окончательно уйти из России. Президент Владимир Путин одобрил сделку в феврале этого года, ее закрыли в конце мая.

Ранее сообщалось, что турецкие банки намерены полностью отказаться от сделок с Россией.