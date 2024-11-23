Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России

Британский HSBC перестал обрабатывать платежи частных клиентов из России

close
Алекс Макнотон/РИА Новости

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сообщила о прекращении обработки платежей из РФ и Белоруссии и в эти страны, передает Reuters.

В группе уточнили, что из-за новых мер платежи из указанных стран могут отклонить, а средства вернуть.

«Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры», — говорится в заявлении HSBC.

В банке не уточнили, с чем связано это решение, и извинились за доставленные клиентам неудобства.

HSBC — это крупнейший британский банк по размеру активов и рыночной капитализации. В июле 2022 года он подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ Экспобанку. После этого банковская группа собиралась окончательно уйти из России. Президент Владимир Путин одобрил сделку в феврале этого года, ее закрыли в конце мая.

Ранее сообщалось, что турецкие банки намерены полностью отказаться от сделок с Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами