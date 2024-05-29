Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской «дочки» HSBC

Экспобанк удачно завершил сделку по приобретению российской «дочки» крупнейшего банка Великобритании HSBC. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» у HSBC Europe B.V», — отмечается в заявлении.

Согласно информации пресс-службы, дочернюю организацию в дальнейшем ждет переименование и продолжение работы.

В банке уточнили, что все необходимые одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и требованиями Центробанка уже получены.

В феврале президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее российскому Экспобанку приобрести 100% акций HSBC «Эйч-эс-би-си банка» (дочки международной кредитной организации HSBC).

До этого сообщалось, что Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc.

Ранее Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп».