Турецкие банки намерены полностью отказаться от сделок с Россией

Турецкие финансовые организации стремятся прекратить обслуживание связанных с Россией и Белоруссией сделок, оставив их одному банку — Emlak Katılım. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Таким образом финорганизации стремятся уберечь себя от вторичных санкций за работу с РФ и Белоруссией.

«Многие банки Турции могут сразу возвращать приходящие средства в долларах и евро по сделкам, связанным с российскими и белорусскими компаниями, и советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах», — рассказал собеседник издания.

Сейчас только Emlak Katılım осуществляет сделки в паре российский рубль/турецкая лира. Недавно банк увеличил комиссию за транзитные платежи.

Проблема расчетов с Россией затронула многие отрасли экономики Турции. Основной удар пришелся на торговлю, оборонную промышленность и добычу полезных ископаемых.

Ранее турецкий госбанк Ziraat отказался от операций с рублем без объяснения причин.