Парламент Украины принял проект бюджета на 2025 год

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 триллиона гривен ($95,5 млрд). Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за проект бюджета проголосовали 257 из 450 парламентариев. На оборону планируется направить 2,22 трлн гривен ($53,8 млрд). Поступления в бюджет должны составить 2,3 трлн гривен ($55,8 млрд), также ожидается иностранное финансирование в размере $38,4 млрд.

Накануне киевский экономист Алексей Кущ заявил, что кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего следующего года.

13 ноября Железняк заявил, что свыше $100 млрд международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года.

Проект бюджета Украины на 2025 год был принят в первом чтении 31 октября. Во время выступления в Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что расходы на оборону неуклонно уменьшаются. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у него в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

Ранее Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн.