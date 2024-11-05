Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн

Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении ей почти $600 млн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, полученные деньги потратят на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизацию и содействие выходу на новые рынки. Шмыгаль уточнил, что общая запланированная сумма программы Всемирного банка, которая рассчитана до 2027 года, превышает $1 млрд.

4 ноября сообщалось, что миссия Международного валютного фонда на Украине призвала повысить налог на добавленную стоимость (НДС) для быстрого пополнения бюджета.

18 октября совет исполнительных директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении очередного транша Украине в размере $1,1 миллиарда в рамках механизма расширенного кредитования, который был утвержден в марте прошлого года.

Ранее Байден во время визита в Берлин пообещал не оставлять Украину без поддержки зимой.