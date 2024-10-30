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Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и поставил в пример Россию

Порошенко подверг критике коррупцию на Украине и привел в качестве примера РФ

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Kyodo/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета его страны, неуклонно уменьшаются. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Верховной рады, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем экс-глава государства отметил, что Россия в это время стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону, которые достигли примерно $142 млрд.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — сказал политик.

Порошенко также подверг критике правительство Украины за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров. По его словам, оборона должна быть единственным приоритетом.

В июле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет на ближайшие три года должен быть направлен на достижение национальных целей и работать на победу РФ в специальной военной операции (СВО).

Ранее жители Украины заявили о росте коррупции с 2022 года.

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