Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета его страны, неуклонно уменьшаются. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Верховной рады, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем экс-глава государства отметил, что Россия в это время стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону, которые достигли примерно $142 млрд.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — сказал политик.

Порошенко также подверг критике правительство Украины за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров. По его словам, оборона должна быть единственным приоритетом.

В июле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет на ближайшие три года должен быть направлен на достижение национальных целей и работать на победу РФ в специальной военной операции (СВО).

Ранее жители Украины заявили о росте коррупции с 2022 года.