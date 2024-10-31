Парламент Украины в первом чтении принял проект бюджета государства на следующий год. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2025 год. За — 247», — написал он.

Гончаренко отметил, что голосовал против принятия проекта. По его словам, «это очень плохой бюджет».

«Отсутствует повышение социальных выплат для любых категорий. Отсутствует увеличение выплат военным… Единственное, что удалось дожать и сбить повышение зарплат прокурорам», — написал он.

Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал во время выступления в Верховной раде, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета его страны, неуклонно уменьшаются. Вместе с тем экс-глава государства отметил, что Россия в это время стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону, которые достигли примерно $142 млрд. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров. По его словам, оборона должна быть единственным приоритетом.

Ранее на Украине местным советам дали указание поддержать «план победы».