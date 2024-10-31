Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховная рада принял в первом чтении проект бюджета

Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета на 2025 год

close
РИА «Новости»

Парламент Украины в первом чтении принял проект бюджета государства на следующий год. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2025 год. За — 247», — написал он.

Гончаренко отметил, что голосовал против принятия проекта. По его словам, «это очень плохой бюджет».

«Отсутствует повышение социальных выплат для любых категорий. Отсутствует увеличение выплат военным… Единственное, что удалось дожать и сбить повышение зарплат прокурорам», — написал он.

Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал во время выступления в Верховной раде, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета его страны, неуклонно уменьшаются. Вместе с тем экс-глава государства отметил, что Россия в это время стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону, которые достигли примерно $142 млрд. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров. По его словам, оборона должна быть единственным приоритетом.

Ранее на Украине местным советам дали указание поддержать «план победы».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами