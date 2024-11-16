Россияне стали чаще встречать Новый год в ОАЭ

Спрос россиян на новогодние туры в ОАЭ взлетел на 15-20% по сравнению с 2023-м. Об этом пишет АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

Чаще всего россияне бронируют поездки на 4-7 дней. Половина турпотока на праздники приходится на Дубай. Далее примерно равный спрос на эмираты Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Абу-Даби и Шарджа.

Цены на туры в ОАЭ за последний год подскочили вдвое. Одной из причин такого резкого подорожания стало ослабление российской валюты по отношению к мировым. Курс доллара на днях поднимался выше 100 рублей.

Конкуренцию ОАЭ на Новый год составляют Египет и Турция. Отдых в этих двух странах в праздники обойдется дешевле Эмиратов в среднем на 20% и 50% соответственно.

Самые популярные локации на новогодние праздники внутри России расположены в Краснодарском крае. В топе Анапа, Туапсе и Геленджик.

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