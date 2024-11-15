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Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем отпуске

Турэксперт Ансталь: сэкономить на новогоднем отдыхе можно, сместив даты вылета

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Depositphotos

Сэкономить на новогоднем отдыхе можно, сместив даты поездки, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

Самые популярные даты для путешествий на Новый год — 25-31 декабря. Дешевле будет отправиться в поездку на неделю раньше или позже, отметила турэксперт.

Самые выгодные туры на новогодние праздники продаются в сентябре. В это время многие еще планируют осенний отдых, поэтому цены на зимние поездки еще не такие высокие, пояснила Ансталь.

«Начинать планировать поездку в Новый год по России желательно вообще еще летом, так как люди понимают, что в праздники будет ажиотаж, и пытаются урвать тур получше», — посоветовала тревел-блогер.

Самым бюджетным зарубежным направлением для отдыха на Новый год стала Грузия. Поездка на неделю с перелетом обойдется в 60-70 тыс. рублей.

Ранее были названы самые дешевые горнолыжные курорты России.

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