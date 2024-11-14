Доллар превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 100 рублей. Американская валюта поднялась выше этого уровня впервые за несколько месяцев, свидетельствуют данные торгов.

В моменте доллар поднимался до 100,76 рубля. По состоянию на 15:37 по московскому времени курс составил 99,74 рубля за доллар США (+1,26%).

Евро в четверг также растет к рублю. В 15:39 по московскому времени европейская валюта торговалась по 105,12 рубля (+1,03%).

Юань поддержал тенденцию. Курс китайской валюты вырос на 0,8%, до 13,77 рубля.

Позитивно повлиять на курс российской валюты может новый президент США Дональд Трамп, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Если политик подаст сигналы, благоприятные для перспектив восстановления диалога с РФ, это может быть своего рода «белым лебедем» для рубля, пояснил эксперт. При таком сценарии доллар может оказаться ближе к 95 рублям, евро – к 102 рублям, а юань – к 13,3 рубля.

Ранее курс биткоина рухнул на $5 тысяч сразу после исторического рекорда.