Стало известно, где россияне предпочитают отмечать Новый год

Россияне бронируют жилье на Новый год в среднем за 100 дней в 2024 году — на неделю больше, чем в прошлом. Самые популярные локации на праздники расположены в Краснодарском крае. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий МТС Travel (есть у «Газеты.Ru»).

Раньше всего россияне бронируют отели и другие объекты размещения в черноморском городе Анапе — в среднем за пять месяцев (151 день). В топ-10 городов по глубине бронирования встречаются еще три локации Краснодарского края — приморские Туапсе (140 дней) и Геленджик (135 дней), а также горнолыжный курорт Эстосадок (119 дней).

Три места в рейтинге заняли города Ставропольского края — Ессентуки (142 дня), Кисловодск (139 дней) и Пятигорск (132 дня).

Еще два места в топе достались городам Калининградской области — столице региона Калининграду и балтийскому курорту Зеленоградску. Также в рейтинг попал Шерегеш — горнолыжный курорт в Кемеровской области.

Москва, Санкт-Петербург и Казань, которые лидируют по количеству заказов на новогодние праздники, не попали в топ по глубине бронирования. Эти мегаполисы предлагают богатый выбор туристического жилья на любой кошелек, и горизонт планирования новогодних путешествий в них ближе — в среднем три месяца. А небольшие курортные города из рейтинга не обладают столь развитой туристической инфраструктурой, поэтому путешественники стремятся как можно раньше забронировать места в качественных объектах.

Среди типов туристического жилья лидерами по глубине бронирования на зимние каникулы стали загородные объекты: глэмпинги (134 дня), коттеджи (124 дня) и санатории (120 дней). Они располагают сравнительно небольшим номерным фондом, поэтому туристы заранее закрепляют за собой места в понравившихся объектах, чтобы встретить и провести Новый год именно так, как им хочется.

Исследование было проведено в ноябре.

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