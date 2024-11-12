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Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Министр финансов РФ Силуанов считает, что доллары россиянам не нужны

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что россиянам не нужны доллары. Об этом он заявил ТАСС.

Корреспондент агентства в разговоре с главой Минфина отметила, что доллар в последнее время растет, в связи с этим у нее возник вопрос, нужна ли американская валюта в России.

В ответ на это Силуанов спросил, а есть ли доллары у журналистки, на что та сказала, что использует только рубли.

«Правильно, и не нужны», — заявил министр.

Он также посоветовал покупать облигации, чтобы сохранить сбережения.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не высказывала желания отказаться от доллара и не стремится к этому.

По прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, в конце года доллар будет стоить 96-100 рублей, а евро — 104-107 рублей.

Ранее доллар рекордно взлетел в цене после победы Трампа.

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