Путин прокоментировал возможность отказа от доллара

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не высказывала желания отказаться от доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», — отметил он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом Путин добавил, что евро еще не смогла занять достойное место как мировая валюта, что связано с действиями европейских властей.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Ранее Путин заявил о попытках лидеров США проводить «скрытую интервенцию» по отношению к России.