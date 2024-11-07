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Путин прокоментировал возможность отказа от доллара

Путин: Россия не стремится отказываться от доллара

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не высказывала желания отказаться от доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», — отметил он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом Путин добавил, что евро еще не смогла занять достойное место как мировая валюта, что связано с действиями европейских властей.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Ранее Путин заявил о попытках лидеров США проводить «скрытую интервенцию» по отношению к России.

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