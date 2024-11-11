Стало известно, может ли доллар достичь 100 рублей к Новому году

В конце года доллар будет стоить 96-100 рублей, евро — 104-107 рублей, а юань — 13,5-14 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Как правило, рубль слабеет в последние недели года, потому что предпраздничный потребительский спрос на импортные товары достигает своего пика. На этом фоне фундаментальный негатив — ухудшение внешнеторгового баланса, — вероятно, сохранит давление на нацвалюту. Кроме того, немалая часть инвесторов в этот период перекладывается из рублей в валюту из-за опасений реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в январские праздники», — пояснил эксперт.

По мнению Буйволова, рубль может и укрепиться в конце года, но с довольно небольшой вероятностью. Аналитик отметил, что это возможно в случае роста цен на нефть при обострении ситуации на Ближнем Востоке. По словам Буйволова, геополитика может помочь рублевым активам и в другом плане – если избранный на днях президентом США Дональд Трамп подаст сигналы, благоприятные для перспектив восстановления диалога с Россией. Аналитик подчеркнул, что это может быть своего рода «белым лебедем» для российских активов и валюты. При таких раскладах доллар может оказаться ближе к 95 рублям, евро – к 102 рублям, а юань – к 13,3 рубля. Поддерживающими факторами в конце декабря будут налоговый период и вероятный подъем ключевой ставки ЦБ на последнем в году заседании 20 декабря.

8 ноября доллар на внебиржевом рынке стоил чуть более 97 рублей, евро — свыше 104 рублей. Курс юаня на закрытии торгов Мосбиржи составил 13,57 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня после победы Трампа.