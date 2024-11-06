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Доллар рекордно взлетел в цене после победы Трампа на выборах в США

FT: доллар обновил рекорд 2016 года по однодневному приросту после победы Трампа

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Depositphotos

Индекс доллара к корзине мировых валют вырос на 1,92% до 105,441 пункта. Это самый большой однодневный прирост с июня 2016 года, пишет Financial Times.

Индекс доллара США — важный индикатор, отражающий стоимость американского доллара по отношению к корзине шести основных мировых валют: евро, швейцарскому франку, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару и шведской кроне. Этот показатель служит индикатором экономической стабильности, мерой покупательной способности и ориентиром для инвесторов. Повышение индекса свидетельствует о сильной позиции доллара и, как правило, о стабильности американской экономики.

Дональд Трамп избран 47-м президентом США и уже объявил о своей победе на выборах. Доллар отреагировал на эту новость ростом до 98,2 рубля. За год американская валюта подорожала всего на пять рублей. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», назвали закономерным укрепление доллара сразу после победы Трампа, но допустили восстановление рублем утраченных позиций. Сколько будет стоить доллар в конце года и выгодно ли сейчас вкладываться в американскую валюту — в нашем материале.

Ранее фондовые рынки США и России показали рост после победы Трампа.

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Выборы в США - 2024
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