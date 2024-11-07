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Путин заявил, что мир нуждается в России

Путин: санкции Запада не возымели эффекта, Россия нужна миру

Антироссийские санкции Запада не возымели эффекта, Россия нужна миру, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что объем рестрикции в отношении РФ «не имеет аналогов в истории». По словам Путина, оппоненты предполагали, что нанесут России «сокрушительный, нокаутирующий удар». От него, как предполагали на Западе, страна не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода.

«Россия нужна миру! И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это», — подчеркнул Путин.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в настоящее время Россия ведет финансовые войны со странами, которые обложили государство санкциями. Он обратил внимание, что в рамках подобных противостояний банки западных стран приостановили работу с Россией. Кроме того, Запад закрыл платежи с другими государствами и компаниями.

Ранее Орешкин объяснил, как России удается противостоять санкциям с 2014 года.

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