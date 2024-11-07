Путин заявил, что мир нуждается в России

Антироссийские санкции Запада не возымели эффекта, Россия нужна миру, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что объем рестрикции в отношении РФ «не имеет аналогов в истории». По словам Путина, оппоненты предполагали, что нанесут России «сокрушительный, нокаутирующий удар». От него, как предполагали на Западе, страна не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода.

«Россия нужна миру! И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это», — подчеркнул Путин.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в настоящее время Россия ведет финансовые войны со странами, которые обложили государство санкциями. Он обратил внимание, что в рамках подобных противостояний банки западных стран приостановили работу с Россией. Кроме того, Запад закрыл платежи с другими государствами и компаниями.

Ранее Орешкин объяснил, как России удается противостоять санкциям с 2014 года.