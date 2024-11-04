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Орешкин объяснил, как России удается противостоять санкциям с 2014 года

Орешкин: проактивная политика властей позволила РФ противостоять санкциям

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Алексей Даничев/РИА Новости

России удается противостоять санкционному давлению западных стран благодаря политике, которой власти придерживаются с 2014 года, заявил на симпозиуме «Создавая будущее» заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Его цитирует РИА Новости.

«Господин ведущий, когда меня представлял, он говорил о том, как российская экономика вышла из событий давления последних нескольких лет. Но это стало возможно исключительно благодаря проактивной политике, которая в особенно активной фазе была после 2014 года», — объяснил Орешкин.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в 2022 году, когда действия властей в ответ на «негативное давление» позволили не только минимизировать последствия санкций, но и приобрести «позитивные выгоды».

В ноябре стало известно, что США подталкивают Европу ввести новые санкции в отношении России, запретив поставки палладия и титана. По данным Bloomberg, Соединенные Штаты предложили ввести соответствующие ограничения на встрече замминистров финансов стран G7.

Отмечается, что сами американцы уже отказались от российского титана, но продолжают закупать палладий. На российскую компанию «Норникель» приходится 40% производства палладия в мире.

Ранее в Госдуме заявили о провале попытки изолировать Россию и уничтожить ее экономику.

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