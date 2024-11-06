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Силуанов рассказал о финансовых войнах России

Силуанов: Россия ведет финансовые войны с обложившими Москву санкциями странами

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В настоящее время Россия ведет финансовые войны со странами, которые обложили государство санкциями. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на марафоне «Знание».

«Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведем и финансовые войны», — сказал глава ведомства.

Силуанов уточнил, что в рамках подобных противостояний банки западных стран приостановили работу с Россией. Стране также закрыли платежи с другими государствами и компаниями.

Однако, по словам министра, РФ была готова к таким испытаниям. Сейчас темп роста экономики России выше мировых показателей, подчеркнул глава Минфина.

В конце октября Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад по динамике ВВП стран мира. Из документа следует, что в 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%.

Ранее глава Минфина пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов РФ.

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