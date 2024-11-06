Фондовые рынки по-разному отреагировали на победу Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах в США индекс Мосбиржи открылся с заметным ростом, достигнув утром 2712,3 пункта (+3,7% к закрытию сессии 5 ноября), к 14:39 мск индекс составил 2678,6 (+2,4%). Об этом сообщают «Ведомости».

Торги в Европе также начались с роста: индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1%, до 514,6 пункта. Лондонский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили по 1%, достигнув 8255,6 и 7483,3 пункта соответственно. Немецкий DAX увеличился на 0,5%, до 19354,8 пункта. Японский Nikkei 225 закрылся с ростом 2,2% до 39428,5 пункта, а тайваньский TAIEX добавил 0,5%, достигнув 23217,38 пункта.

Китайские индексы продемонстрировали снижение. Индекс Гонконга Hang Seng потерял 2,2%, закрывшись на уровне 20538,4, а Shanghai Composite снизился на 0,1%, составляя 3383,8 пункта. Южнокорейский KOSPI также упал на 0,5%, до 2563,4 пункта.

Американские индексы 5 ноября показали рост: Dow Jones поднялся на 1,02% до 42221,9 пункта, S&P 500 — на 1,23%, до 5782,76 пункта, NASDAQ — на 1,43%, до 18439,17 пункта. 6 ноября фьючерсы на эти индексы продолжили расти, спотовый индекс доллара увеличился на 1,6%. Январский контракт на нефть Brent снизился на 1,2%, до $74,6/баррель, в то время как 5 ноября достигал $76/баррель. Фьючерс на золото упал на 1,6%, до $2705,6 за унцию.

По мнению эксперта «Финама» Натальи Малых, победа Трампа воспринимается рынком как более выгодная, чем неопределенность, связанная с его соперницей Камалой Харрис. Трамп предлагает низкие налоги и реиндустриализацию, что может привести к повышению процентных ставок, но воспринимается как временное зло с потенциальными экономическими стимулами.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее жители Киева ужаснулись победе Трампа на выборах.