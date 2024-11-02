Лавров высказался о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Государства БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

Министр подчеркнул, что данный вопрос обсуждался в рамках саммита объединения в Казани, а также в течение года министрами финансов и главами центральных банков.

Лавров добавил, что разработанные рекомендации пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные и долгосрочные системы.

Глава МИД России выразил надежду, что Бразилия продолжит эту работу как следующий председатель БРИКС.

27 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в обозримом будущем жизненно необходимо создать платежную систему БРИКС.

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

Ранее глава ЦБ назвала приоритет БРИКС.