Создание платежной системы БРИКС назвали жизненной необходимостью

В обозримом будущем жизненно необходимо создать платежную систему БРИКС. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. <…> Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — сказал Силуанов.

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ЦБ назвала приоритет БРИКС.